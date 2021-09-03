وفاة سيدهارث شوكلا عن عمر 40 عامًا بسبب أزمة قلبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي “سيدهارث شوكلا” نجم Bigg Boss 13 بنوبة قلبية مفاجئة اليوم، 2 سبتمبر، عن عمر يناهز 40 عامًا، حيث أكد مستشفى كوبر، بمومباي خبر الوفاة، وفقًا لما ذكره موقع India Today.

وتأكيدًا للأمر نفسه، قال مسؤول كبير من مستشفى كوبر: “لقد تم نقله إلى المستشفى ميتًا منذ بعض الوقت.”

وقالت مصادر بالمستشفى إن سبب الوفاة يتعلق بتناول “سيدهارث” بعض الأدوية قبل النوم، ولم يستيقظ. وفي وقت لاحق، أكد المستشفى أنه يُجرى حاليًا تشريح الجثة في مستشفى كوبر وسيتم إخراج الجثة قريبًا.

وانتقل العديد من المشاهير إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم العزاء في وفاة “سيدهارث”. من “مانوج باجباي” و”هيتن تهواني” إلى “كابيل شارما”، حيث يشعر أصدقاؤه بالصدمة من وفاته المبكرة.

وقالت “سانا خان” التي كانت تبكي وهي تودع “سيدهارث” في حديثها إلى تلفزيون الهند اليوم: “أنا أعرفه شخصيًا، اعتقدت أنني سمعت شيئًا خاطئًا، لقد بحثت في غوغل على الفور. لقد كان رجلاً لطيفًا، إنه خبر صادم للغاية، أتمنى أن يمنح الله القوة لأسرته.”

وأضافت: “في الحياة، نحن لا نعرف كم من الوقت متبقي لنا، فالحياة لا يمكن التنبؤ بها.”

مشوار سيدهارث الفني

بدأ “سيدهارث شوكلا” مسيرته المهنية في البداية كعارض أزياء. ظهر لأول مرة في التمثيل بدور قيادي في برنامج العرض التلفزيوني Babul Ka Aangann Chootey Na. ثم ظهر لاحقًا في برامج مثل Jaane Pehchaane Se … Ye Ajnabbi وLove U Zindagi لكنه أصبح اسمًا مألوفًا مع المسلسل القصير Balika Vadhu.

شارك أيضًا في برامج الواقع بما في ذلك Jhalak Dikhhla Jaa 6 و Fear Factor: Khatron Ke Khiladi 7 و Bigg Boss 13.

في عام 2014، ظهر “سيدهارث” لأول مرة في بوليوود في الفيلم الكوميدي الرومانسي Humpty Sharma Ki Dulhania من إنتاج “كاران جوهر” حيث كان له دور داعم. كان آخر ظهور له في Dance Deewane 3 مع “شهناز جيل”.

وجدير بالذكر أنه ترددت شائعات مؤخرًا عن مواعدة “سيدهارث شوكلا” لـ”شهناز جيل”، وبحسب ما ورد، تركت “شهناز” جلسة التصوير فور سماعها الخبر.