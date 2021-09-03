موسم الرياض يخلِّد اسم عبد الحسين عبد الرضا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر الهيئة العامة للترفيه السعودية في مبادرتها التي أطلقتها في موسم الرياض الماضي بتكريم عددٍ من أشهر الفنانين عبر تسمية مسارح ومراكز ثقافية بأسمائهم، كما حصل في البوليفارد، حيث ستنفِّذ في العام الجاري مجسَّماً، تكرِّم من خلاله الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، في البوليفارد خلال موسم الرياض 2021 الذي ينطلق في أكتوبر المقبل.

وحرصت الهيئة على الاهتمام بكافة التفاصيل حتى يظهر المجسَّم بأفضل صورة، وبحجم الفنان الطبيعي، وأن يحمل ملامحه بشكل متقن.

وسيُصنع المجسَّم في ورشٍ عالمية بدولةٍ أجنبية، وسيكون من مادة السيليكون بدل الشمع، كون الأخير يذوب في الأجواء الحارة.

من جهتهم، عبَّر أبناء الفنان الراحل عن شكرهم لهيئة الترفيه السعودية، وجمعية الفنانين الكويتيين على التكريم، الذي يليق بمسيرة عبد الحسين عبد الرضا، مؤسِّس الكوميديا الخليجية، وصاحب البصمة الفنية الواضحة طوال 57 عاماً، من 1960 حتى وفاته في 2017.