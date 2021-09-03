جزيرة ياس تستضيف حفلاً موسيقياً لنجم بوليوود أريجيت سينغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة بورتفوليو لتنظيم الفعاليات (بي إم إي)، عن استضافة حفلٍ موسيقي، يحييه مغني بوليوود الشهير، أريجيت سينغ، وذلك في “الاتحاد أرينا”، يوم السبت الموافق 19 نوفمبر المقبل.

وتتيح الوجهة، لعشاق النجم البوليوودي أريجيت سينغ، الفرصة لتمديد إقامتهم على الجزيرة عند شراء باقة الإقامة المتوفرة على الموقع الإلكتروني yasisland.ae، ليحظوا بتجربة استثنائية، وعطلة نهاية أسبوع مميزة، من خلال حجز إقامة في أحد فنادق جزيرة ياس، بما فيها فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، حيث ستتسنى لهم زيارة معالم جزيرة ياس ومتنزهاتها الترفيهية، مثل: عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجارب التسوق، وتناول الطعام في مطاعم عالمية المستوى، والمتوفرة على الموقع الإلكتروني لجزيرة ياس www.yasisland.ae.



باقة من أشهر الأغاني

تأتي زيارة سينغ، أحد أكثر المغنين تنوعاً في العصر الحديث، إلى جزيرة ياس بعد غيابٍ دام خمس سنوات عن العاصمة الإماراتية، ليحيي حفلاً في أكبر وأحدث وجهة ترفيه داخلية في الشرق الأوسط.

وسيؤدي المغني والمؤلف الموسيقي، الذي ارتبط صوته بالسينما الهندية، باقةً من أشهر أغانيه، مثل: “توم هي هو”، و”كابيرا”، و”آي ديل هاي مشكل”، وغيرها الكثير، حيث يرافقه على المسرح مجموعة من العازفين العالميين.

إحياء الحفلات الموسيقية

وقال سعادة علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “نتطلع، من خلال هذه الفعالية المميزة، لإعادة إحياء الفعاليات والحفلات الموسيقية في العاصمة الإماراتية ضمن أجواءٍ صحيةٍ وآمنة. ووقع اختيارنا على أريجيت سينغ لإحياء الحفل في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس باعتباره فناناً لامعاً، لطالما ألهم عشاقه من خلال عروضه الرائعة، ويمكن لعشاق النجم الهندي المشاركة في سلسلة من الأنشطة والعروض المتوفرة في جزيرة ياس، والاستمتاع بتجربة ترفيهية فريدة، مع الالتزام بالإجراءات التي تضمن سلامة فريق العمل، وسكان الجزيرة والزوار”.

وتشارك شركة “بي إم إي”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تنظيم الفعاليات المباشرة في مختلف أنحاء العالم، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في إنتاج حفل سينغ وترويجه. حيث تشتهر الشركة بتنظيم أهم الحفلات الموسيقية في الإمارات والعالم وتنفيذها وإنتاجها، وتَعد الضيوف بأن يكون الحفل القادم أحد أبرز العروض بأبوظبي في عام 2021.

وسيتم الالتزام بتطبيق تدابير الصحة والسلامة في جميع أنحاء الوجهة، كما سيتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، من خلال تنظيم الجلوس ضمن مجموعات محدودة العدد، ليستمتع أفراد العائلة والأصدقاء بالحفل بأمان، وسيُسمح لأعداد محدودة فقط بحضور الحفل في “الاتحاد أرينا”.

إجراءات احترازية

وكإجراء احترازي إضافي، وتماشياً مع التوجيهات الحكومية، سيتم فرض ارتداء الكمامات على جميع الحضور في أماكنهم، باستثناء وقت تناول الطعام والمشروبات. وينبغي على جميع الضيوف، الذين تراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً تقديم نتيجة فحص (PCR) سلبية، تم إجراؤه خلال الـ48 ساعة السابقة لموعد الحفل. أما الضيوف بأعمار 16 عاماً وما فوق، فعليهم إبراز رمز “E” أو “*” على تطبيق الحصن، لإثبات تلقيهم اللقاح، بالإضافة إلى تقديم نتيجة فحص (PCR) سلبية، تم إجراؤه خلال الـ48 ساعة السابقة لموعد الحفل.