فاجأها في البحر.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته على متن “يخت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان ماجد المصري زوجته رانيا أبو النصر بالاحتفال بعيد ميلادها، وذلك على متن “يخت” بوسط البحر في مدينة العلمين الجديدة. وأعد المصري تلك المفاجأة مع الأصدقاء المُقرّبين، حيث اصطحبوا زوجته في رحلة بحرية، ثم ظهر فوق أحد اليخوت الأخرى في عرض البحر حاملاً في يديه لافتة مدوّناً عليها “ميجو ورنا.. حب للأبد”.

وتزين اليخت بأجواء الاحتفال، وبدت على زوجته الفرحة الكبيرة وسط تصفيق الأصدقاء، وحرص “المصري” على إبداء الحب والسعادة لزوجته.

وقبل الاحتفال شارك الفنان ماجد المصري جمهوره مقطع فيديو عبر صفحته في “انستغرام” وهو بأحد المراكب، وكتب عليه: “الله على جمالك يا مصر، العلمين الجديدة”، ووصف خلال الفيديو جمال الطبيعة والبحر في مصر.

وفور انتشار صور احتفال ماجد المصري بعيد ميلاد زوجته، انتشرت شائعات أنّه منحها “يختاً” كهدية عيد ميلادها، ولكنّه سرعان ما نفى تلك الشائعة من خلال تصريحات صحافية تداولتها وسائل إعلامية.

يُذكر أنّ النجم ماجد المصري يقوم بالتحضير لمسلسله الجديد “بابلو”، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف حسان دهشان، إخراج إبراهيم فخر، ولم يستقر المخرج على اختيار جميع النجوم المشاركين حتى الآن.