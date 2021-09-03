أسيل عمران تُحقق حلمها بزيارة “والت ديزني”.. وهكذا علَّقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت الفنانة السعودية المقيمة في الإمارات أسيل عمران حلم طفولتها، وهو زيارة مدينة “والت ديزني”، مؤكدةً أنّ والدها هو من زرع فيها حب هذه المدينة منذ نعومة أظافرها، وتربيته لها على أفلام ديزني.

وشاركت عمران متابعيها في “انستغرام” زيارتها للمدينة بنشر مجموعة من مقاطع الفيديو عبر خاصية “الستوري”، برفقة إحدى صديقاتها وهما يستمتعان بوقتيهما داخل المدينة، ورؤية الشخصيات الكرتونية الشهيرة في أفلام الرسوم المتحركة والديكورات بأشكالها المبهرة.

وقالت عمران: “عشان تعرفوا أنا ليه مبسوطة، لأن أفلام ديزني كانت عبارة عن طفولتي، وأحب أفلام كارتون ديزني من وأنا صغيرة، وكان حلمي من سنين إنه أنا أجي وبعدين أروح فلوريدا”.

وبدت علامات السعادة الشديدة على الفنانة؛ بسبب تحقيقها حلماً من أحلام طفولتها. و”ديزني لاند” هي مدينة ألعاب افتتحت لأول مرة في 17 يوليو 1955 في كاليفورنيا، وتملكها شركة “والت ديزني” الأميركية، وتقع في أماكن كثيرة حول العالم منها: كاليفورنيا وفلوريدا وطوكيو وباريس وهونغ كونغ وشنغهاي والجزائر.

واحتفلت أسيل عمران، الشهر الماضي، بإطلاق أول تصميم مجوهرات باسمها، برفقة مجموعة من العائلة والأصدقاء. ونشرت، عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “انستغرام”، مقاطع فيديو من كواليس الاحتفال يُظهر قوالب كيك الاحتفال، وقد وضع به شكل تصاميم مجوهراتها الجديد، ومجسماً من قالب الحلوى صُمم على شكل أسيل عمران.

وظهرت الفنانة السعودية بإطلالة خضراء جذابة ومتألقة، وقالت: “اليوم البيت مليء بالورود، وهذا كان احتفالاً صغيراً، أنا من الناس التي لا تُحب أن تحتفل في المناسبات، ولكنني راجعت نفسي، وقلت لماذا نعطي الضيق والحزن وقتاً كبيراً، ولا نعطي الفرح إلا وقتاً قليلاً؟”.

وأضافت أسيل عمران: “أنا قررت أن احتفل بهذه المناسبة، وأعطي نفسي الحق في الفرح، وأي مشروع نبدأه في حياتنا، لابد من دعم الأهل، لأنهم هم السند”. وفي نهاية حديثها، وجَّهت الشكر لإخوتها الذين اعتبرتهم أساس دعمها ونجاحها، ووجهت أيضاً الشكر إلى أصدقائها الذين شاركوها فرحتها وسعادتها.