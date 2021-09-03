صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن اللغط والمشاكل باتت ملازمة الفنان المصري محمد رمضان. فالشاب المثير للجدل لا يكاد ينتهي من أزمة حتى يدخل في أخرى.

أما جديده هذه المرة، فموجة انتقادات طالته خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل بين اللبنانيين، بسبب صورة نشرها على حسابه على انستغرام في خاصية الستوري على ما يبدو تظهره فوق أنقاض مرفأ بيروت المدمر.

فانهالت التعليقات عليه، داعية إياه إلى نشر صوره والترويج لأعماله الفنية بعيد عن خراب المدينة التي لم تنهض بعد.

يذكر أن لغطا واسعا كان أثير حول رمضان الأسبوع الماضي، بسبب حصوله على دكتوراه فخرية في “التمثيل والأداء الغنائي” ولقب “سفير الشباب العربي” من قبل أحد المراكز الثقافية في لبنان، ما استدعى أخذ ورد وتوضيحات، من قبل النقابة والمركة الألماني.

وأصدر المركز الألماني برئاسة الدكتور محمود عبد الله الخطيب، بيانًا صَحَفِيًّا بشأن منحه الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي للفنان محمد رمضان، مؤكدا سحب اللقب منه.

وقال بيان المركز الثقافي الألماني عن سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان: يتقدم مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي بالاعتذار من الشعب المصري وحكومته وجيشه، من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل.

وأضاف البيان: لم نكن نعلم أبدًا أبدًا بحادثة الطيار المصري المؤسفة والتي ندين ونشجب ونستنكر تلك الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين ونستنكر ونشجب حدوثه، لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قرارًا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك.