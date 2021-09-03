شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض "إلا أنا" و"زى القمر" و"ورا كل باب" على DMC وCBC والحياة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ شاشات قنوات CBC، DMC دراما، والحياة، وكذلك منصة WATCH IT الرقمية، عرض 3 مسلسلات جديدة بداية من السبت الموافق 4 سبتمبر، لتكون أول مسلسلات جديدة تعرض على هذه الشاشات منذ انتهاء شهر رمضان الماضى، والتي عرض فيه عدد كبير من الأعمال المتنوعة سواء الوطنية أو الاجتماعية والشعبية والتي لاقت نجاحاً كبيراً مع الجماهير.

المفارقة هي أن الأعمال الجديدة المنتظر عرضها بدءًا من الغد، هي مواسم ثانية من المسلسلات التي عرضت قبل شهر رمضان الماضى، والتي تعتمد على الحكايات الـ 10 حلقات والـ 5 حلقات، حيث لاقت هذه التجربة نجاحاً مع الجمهور الذى أصبح يشاهد مسلسلا كاملاً فى 10 حلقات أو 5 حلقات وذلك يقضى على الملل والتطويل مع اتاحة الفرصة لمناقشة العديد من القضايا.

وتبدأ قناة DMC في عرض الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا" والذي يعتمد على حكاية ورا حكاية، وينطلق العمل بعرض أولى الحكايات التي تحمل اسم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وإخراج أحمد يسرى، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي.

وانطلق تصوير الحكاية الثانية من المسلسل بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، ويتم الاستعداد للحكاية الثالثة بعنوان "بدون ضمان" بطولة هدى المفتى وإخراج ياسمين كامل، والرابعة بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن، كما تم الاستقرار على الفنانة مايان السيد لبطولة حكاية من العمل أيضاً.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

أما قناة CBC فتبدأ غداً السبت، في عرض الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر" الذى يعتمد أيضاً على حدوتة ورا حدوتة كل واحدة من 5 حلقات، بالحدوتة الأولى التي تحمل اسم "غالية" بطولة درة، صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم وتأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإخراج شيرين عادل، وتظهر فيها درة بشخصية "غالية" الفتاة المحبة للموسيقي، ورغم أنها تتمتع بدرجة كبيرة من الجمال إلا أنها تقدمت في العمل ولم تتزوج.

وانتهى صناع الموسم الثانى من المسلسل تصوير الحدوتة الثانية من العمل والتى تحمل اسم "1%" بطولة صابرين وتأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وتم الانتهاء من الحدوتة الثالثة بعنوان "انا قبلت" بطولة أيتن عامر تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام، وانطلق تصوير الحدوتة الرابعة بعنوان "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج اسماعيل فاروق.

الموسم الأول من "زى القمر" شهد عرض حواديت "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وسارة الشامى وإخراج حسام على، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، محمد كيلانى، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلى، محمد أبو داوود وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى ومجدى كامل، أمير شاهين، ضياء عبد الخالق، صبرى عبد المنعم وإخراج طارق رفعت.

وبدورها تبدأ قناة الحياة غداً السبت، عرض الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب" الذى يعتمد هو الآخر على حدوتة ورا حدوتة، وينطلق العمل بعرض الحكاية الأولى التي تحمل اسم "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر، هنادى مهنى، إيمان سلامة، فتوح أحمد، عماد رشاد، رضوى جودة، محمد ناصر، وتأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير الحدوتة الثانية بعنوان "عائلة جيجى" بطولة نادين وإخراج منال الصيفى، وانطلق تصوير الحدوتة الثالثة بعنوان "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وإخراج أحمد خالد أمين، والثالثة بعنوان "رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وايهاب فهمى وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، الثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.

إجازة مفتوحة على قناة ON

ويأتي الدور على قناة ON التي تبدأ في عرض مسلسل "إجازة مفتوحة" يوم السبت الموافق 11 سبتمبر ، وهو من نوعية أعمال الـ40 حلقة،بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نورمحمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صباالرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج منلقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسدكريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.