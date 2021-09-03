إليسا: “يلعن الساعة اللي رجع فيا ميشال عون”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ 12 دقيقة

عبّرت الفنانة إليسا عن حزنها الشديد بسبب الأوضاع التي يمرّ بها لبنان، وخصوصاً ما يعاني منه القطاع الطبي الذي كان رائداً في العالم العربي.

وغرّدت: “انا كتير زعلانة ومش بايدي، زعلانة عا بلدي، زعلانة عل المرضى يللي مش قادرين يتطببوا، زعلانة عل الناس يللي ما معا تاكل وما عندا كهربا وما معا تعبي بنزين”.

وتابعت: ”يلعن الساعة اللي شفنا وجوهكن كلكن، رح نموت وبعدنا عم نشوف نفس الوجوه كل يوم وأكتر شي يلعن الساعة اللي رجع فيا ميشال عون عا لبنان“.