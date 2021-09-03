فن ومشاهير

إليسا: “يلعن الساعة اللي رجع فيا ميشال عون”

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ 12 دقيقة

إليسا

عبّرت الفنانة إليسا عن حزنها الشديد بسبب الأوضاع التي يمرّ بها لبنان، وخصوصاً ما يعاني منه القطاع الطبي الذي كان رائداً في العالم العربي.

وغرّدت: “انا كتير زعلانة ومش بايدي، زعلانة عا بلدي، زعلانة عل المرضى يللي مش قادرين يتطببوا، زعلانة عل الناس يللي ما معا تاكل وما عندا كهربا وما معا تعبي بنزين”.

وتابعت: ”يلعن الساعة اللي شفنا وجوهكن كلكن، رح نموت وبعدنا عم نشوف نفس الوجوه كل يوم وأكتر شي يلعن الساعة اللي رجع فيا ميشال عون عا لبنان“.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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