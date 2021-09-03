دنيا بطمة تثير الجدل بإطلالة جديدة بالهوت شورت وقميص شفاف

كتب امير فتحي في الجمعة 3 سبتمبر 2021 08:42 صباحاً - أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل مرة جديدة بعد مشاركتها صور جديدة لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بإطلالة صيفية جريئة.

فقد بدت دنيا بطمة في هذه الصور، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، وهي ترتدي هوت شورت مثير وقميص شفاف مكشوف البطن وارتدت قبعة ونظارات شمس.

وكالعادة فقد اثارت اطلالة دنيا بطمة الجريئة الجدل بين متابعيها وخاصة المغاربة حيث كتب احدهم “أويلي على فضيحة غي تعراي وصافي شوهتي لمغربيات واش عندك شي راجل ولا لا؟؟؟؟؟؟ كالت ليك فنانة كتشرف المغاربة ههههه لالياتك الفنانات المحترمات هوما ال شرفونا لطيفة رأفت سعيدة شرف نعيمة سميح ووووووو اما نتي الله يهديك على راسك راكي زدتي فيه بزااااااف الله يشافيك”.

وكانت دنيا بطمة قد أطلت، قبل ذلك، على جمهورها بمجموعة صور حديثة لها على انستغرام، وظهرت في احداها بإطلالة صيفية مرتدية فستانا باللون الأخضر بدون أكمام، بينما بدت ملامحها بدون مكياج حيث ظهرت مختلفة قليلا مقارنة عن اطلالاتها بالمكياج القوي الذي اعتاده الجمهور عليها.

وقد توقف الجمهور عند ملامحها المتغيرة في اطلالاتها الجديدة بسبب الوزن الزائد الذي انعكس ايضا على وجهها، فبدت شكل وجهها أكثر امتلاء عن السابق خصوصا من ناحية الخدين، حيث سبق وأن اوضحت دنيا بطمة بأن التغيير في ملامحها وجهها وانتفاخه يعود لوزن زائد اكتسبته بعد ولادتها وليس جراء حقن الفيلر التجميلية.