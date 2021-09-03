شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير في العين السخنة لتصوير " أجازة مفتوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر النجم شريف منير وفريق عمل مسلسل "أجازة مفتوحة"، إلى إحدي القرى السياحية بالعين السخنة لاستئناف تصوير بعض مشاهد المسلسل هناك.

المسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، الفت عمر،ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا والعمل ينتمى إلى فئة مسلسلات الـ 45 حلقة

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتهم، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير في الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه"، فى رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.