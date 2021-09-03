شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز: هترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها شائعة وضيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان وائل عبد العزيز عن تطورات الحالة الصحية لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنها بخير وسوف تعود إلى بيتها وعملها قريبا، مشيرا إلى أن الأنباء التى ترددت مؤخرا حول وفاتها هى "شائعات وضيعة".

ونشر وائل صورة لشقيقته ياسمين من أحداث فيلمها الدادة دودى، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "ياسمين بخير الحمد لله، وهترجع قريب لبيتها وشغلها، وخبر وفاتها شائعة وضيعة"، مضيفا: "ربنا يجعل يومى قبل يومها".





ويحرص وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز على طمأنة جمهورها على الحالة الصحية لشقيقته أولاً بأول بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة سافرت بعدها إلى الخارج لاستكمال العلاج، ويحث الجمهور بشكل دائما الدعاء لها مع مشاركة صور من ذكرياتها.

ونشر وائل مؤخرا صورة من دولاب ذكرياتها من مرحلة الطفولة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، متمنيا عودتها سريعًا الى حياتها الطبيعية وتعافيها من أزمتها الصحية، وعلق قائلاً: "يلا ارجعى وحشتينا".

وما زلت الفنانة ياسمين عبد العزيز تتلقى علاجها خارج مصر، لكن يبدو أن حالتها ربما تكون تحسنت حيث نشر شقيقها وائل عبد العزيز، صورة لها وعلق عليها بـ"هانت يا روحى هانت".