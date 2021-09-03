شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تتألق فى حفلها بالعلمين وتشعل الأجواء بأحدث أغنياتها "الجو حلو".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا مساء أمس الخميس، حفل ختام سهرات صيف 2021 بمدينة العلمين الجديدة، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وبعض الأجانب.

حضرت نيكول سابا مرتدية سواريه مثير قصير مفتوح ولوك جرىء، وصعدت على المسرح أثناء غنائها لأغنية "هفضل أحلم" ، تفاعل الجمهور معها فى ترديد الأغنية وباقى أغنياتها التى قدمتها خلال الحفل الذى استمر ما يقرب من ساعة ونصف.

وقدمت نيكول سابا وصلتها الغنائية والاستعراضية من خلال باقة من أشهر أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى الطويل منها، "براحتي"، التوتو ني"، "قررت"، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"، "سهر الليالي" و"يا مصطفى يا مصطفى".. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع من مختلف الأعمار.

كما فدمت نيكول للمرة الأولى أغنيتها الجديدة "الجو حلو" التي أطلقتها مؤخرا وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب، والاغنية من كلمات شريف عبيد، لحن محمد يحيى، توزيع آمين نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح.