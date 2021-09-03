عبدالرحمن عادل يساعد كريم محمود عبدالعزيز بنقل الموتى في "من أجل زيكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان الشاب عبدالرحمن عادل في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "من أجل زيكو" ويلعب عبدالرحمن دور مساعد الفنان كريم محمود عبدالعزيز الذي يعمل على عربة نقل موتى.

وبدأت الفنانة منة شلبي وأسرة عمل الفيلم، تصوير مشاهده منذ أسبوعين تحت قيادة المخرج بيتر ميمي .

وتدور قصة فيلم "من أجل زيكو" حول كريم محمود عبدالعزيز الذي يعمل على عربة نقل موتى، ومتزوج من منة شلبي ولديه ابن منها، ويعاني والده من مرض الزهايمر ومع تتابع الأحداث، تصل مذيعة بطريق الخطأ إلى منزل كريم محمود عبدالعزيز وتخبره أن ابنه فاز بجائزة نظرا لأنه يتمتع بذكاء كبير، ولكنه يُصر على قول إن ابنه غبي.

ومع تتابع الأحداث تشارك رانيا منصور في إحدي الحفلات التنكرية، وأثناء خروجها من الحفل تتعرض لحادث سيارة ويقابلها كريم بعربية نقل الموتى، ويضعها في الصندوق الخاص بالعربة، وبعد مرور بعض الوقت تفوق رانيا من الغيبوبة لتجد نفسها في صندوق الموتى الأمر الذي يجعلها تصاب بانهيار عصبي، ومن هنا تنشأ بينهما قصة حب.

وفي نهاية الفيلم يذهب كريم محمود عبدالعزيز إلى المدرسة بصحبة ابنه وزوجته، ويكتشف بعد ذلك أن هناك تشابه أسماء بينه وبين ابنه، وبعدها تطلب منة شلبي الطلاق، ويحاول أن يجعلها تتراجع عن موقفها.

فيلم "من أجل زيكو"، من بطولة منة شلبي، كريم محمود عبدالعزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، وهو من إخراج بيتر ميمي.