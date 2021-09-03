صوروفيديو| شيرين عبدالوهاب تظهر بإطلالتين في حفل جدة بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بإطلالتين مختلفتين في حفلها الغنائي الذي أحيته مساء الخميس، في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وارتدت "شيرين" في الحفل، فستانا أبيض وآخر باللون الأسود.

وقدمت شيرين عبدالوهاب، عدة أغاني لها على المسرح ما بين القديم والجديد، التي أشعلت بها حماس جمهور الحفل.

طُرحت تذاكر حفل الفنانة شيرين في جدة للحجز إلكترونيا، وقسمت أسعاره إلى 5 فئات، وهي 490، 785، 1090، 1900، 2450 ريال سعودي.

ووضعت الشركة المنظمة مجموعة شروطا لحضور الحفل، وهي اقتصار الدخول على المحصنين ضد كورونا وفقا للحالة في تطبيق توكلنا "التطبيق الرسمي المعتمد في السعودية لبيان الحالة الصحية"، ولن يسمح بدخول أي زائر إلى الموقع دون التطبيق.