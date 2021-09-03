صوروفيديوهات| شيرين عبد الوهاب تُشعل حفل جدة بالسعودية بأغانيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء الخميس، حفلها الغنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت شيرين، عدة أغاني لها على المسرح ما بين القديم والجديد، وأشعلت بها حماس جمهور الحفل.

وكانت شيرين، ظهرت بصحبة ابنتيها قبل صعودها على خشبة المسرح، لإحياء حفلها بالسعودية، والمقام ضمن فعاليات صيف جدة في جدة سوبر دوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عدة فيديوهات من حفل شيرين عبدالوهاب في جدة، أثناء غنائها على المسرح.

وطرحت تذاكر حفل الفنانة شيرين في جدة للحجز إلكترونيا، وقسمت أسعاره إلى 5 فئات، وهي 490، 785، 1090، 1900، 2450 ريال سعودي.