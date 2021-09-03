شكرا لقرائتكم خبر عن إيساف عن أغنية "مصر بالخير": خطوة مهمة وإضافة فى رصيدى الغنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المطرب ايساف في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” بعد انتهائه من تصوير فيديو كليب "مصر بالخير"، إنه سعيد بتقديم أغنية وطنية لأول مرة، ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، لأنه يعتبرها خطوة مهمة في مشواره الغنائي، مضيفا أنه لابد من تقديم أغانى وطنية حيث أنها إضافة لرصيد المطرب، لأنها تصل مباشرة لقلوب الجماهير، وتبقى خالدة تسمعها الأجيال المتتالية .

وانتهى المطرب إيساف من تصوير الكليب داخل استوديو مصر بمنطقة الهرم، وهى من كلمات الشاعر أحمد شكري، مكس وماستر احمد شعتوت، ألحان وتوزيع شريف بدر، ومن إخراج أحمد جيلانى.











وطرح مؤخرا إيساف أغنية بعنوان "سيرة حلوة" والتى أهداها للفنان الكبير الراحل سمير غانم على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد شكري، وألحان وتوزيع شريف بدر، مكس وماستر أحمد شعتوت، والكليب من إخراج طارق حسين.

كما طرح مؤخرًا كليب "فرصة نرجع" الذى جمعه بالمطربة باسكال مشعلانى وهو من إخراج فادى إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمد الشاعر، إشراف فنى أحمد حسنى وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

يذكرأن المطرب إيساف بدأ مشواره الفنى من خلال برنامج المسابقات الغنائية "ستارميكر" فى نسخته الثانية وشارك فى الكثير من الحفلات والمهرجانات المدرسية وهو لا يزال طفلاً فى الحادية عشرة من عمره، ثم أثقل موهبته بدراسة أصول الموسيقى الحديثة ليبدأ مشواره مع الغناء، وأصدر أول ألبوماته للساحة ألفنية عام 2007م بعنوان "معاه قلبي". ولم تتوقف الموهبة الفنية لدى ايساف على الغناء فقط بل امتدت أيضاً إلى التمثيل حيث قدم أول أدواره السينمائية عام 2008م من خلال فيلم "الحكاية فيها منه” مع الفنانة بشري، كما كان له تجربة سابقة مع إذاعة الشرق الأوسط والتى قدم من خلالها الأداء الصوتى لأحد شخصيات مسلسل "شاكر وشكير" مع الفنانة انتصار.