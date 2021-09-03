ابنتا شيرين تخطفان الانظار في جدة.. كبرا وتغيرت ملامحهما!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع ابنتيها «آية»، و«مريم» وزوجها حسام حبيب قبيل حفلها المقام حاليا بالسعودية عقب غياب لفترة طويلة من الحفلات.

وأظهرت بعض اللقطات المصورة ابنتي الفنانة شيرين، بعدما تغيرت ملامحهما، وأصبحتا في عُمر المراهقات، حيث ودعتا الطفولة، وهي تصطحبهما قبل انطلاق الساعات الأولى من الحفل.

وتألقت الفتاتان بملابس كاجوال بسيطة وغير متكلفة، بالجينز والتيشيرتات التقليدية.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، بإطلالتين مختلفتين، حيث جاء الظهور الأول بفستان أبيض، منفوش قليلًا مزود بالفصوص اللامعة، تميز بكونه من الشيفون المُبطن. بينما تألقت في الإطلالة الثانية بفستان «بنسل» لامع من قشر السمك، طويل وبأكمام. واعتمدت شيرين على تسريحات كلاسيكية للشعر القصير، والمكياج الصارخ اللامع.

وكانت شيرين عبد الوهاب حرصت على تقديم الشكر لكل الفنانين الذين قدموا لها الدعم في أزمتها الأخيرة والشائعات التي دارت حول علاقتها مع زوجها المطرب حسام حبيب، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، تغريدة لتوجيه الشكر لكل الفنانين بالاسم. وكتبت عبد الوهاب في تغريدتها: “أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا ولحسام وحبهم، أخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليا، شيريهان وأنغام، ونوال الزغبي، درة، فيفي عبده، رانيا محمود ياسين، شيماء سيف، أحمد فلوكس، حورية فرغلي، مصطفى درويش”.