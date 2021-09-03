مكسيم خليل يعلن عدم حضوره جنازة والدته: “أنا مارح كون ياماما.. بس روحي رح تكون”

كتب امير فتحي في الجمعة 3 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - أعلن الفنان السوري مكسيم_خليل، عدم تمكنه من حضور جنازة والدته، التي ستشيع اليوم الجمعة في سوريا، وذلك بسبب منعه من دخول الأراضي السورية بسبب موقفه المعارض للنظام السوري.

وكتب مكسيم عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة يعلن فيها موعد تشييع الجنازة وطلب من جميع محبي والدته الحضور، معرباً عن آسفه لعدم استطاعته التواجد في مثل هذا اليوم المهم.

وقال مكسيم في رسالته: “انا مارح كون ياماما.. بس روحي رح تكون …رح تغسلك وتحملك وتودعك.. رح تنامي مطرح مابتحبي ..مطرح ماتمنيتي”.

وتابع: “محبينك واصدقائك و طلابك نشالله رح يودعوكي و يدعولك ..انتي جزء من ذكرياتهم.بحبوكي حبيبتي .. ماشفتي شو كتبو عنك ..ولاد البلد الطيبين رح يقومو بالواجب”.

اضاف: “لكل الاصدقاء..لكل المحبين.. لكل قادر ..ستيلا رح تنام بالشام ..ودعوها ..بكرا الجمعة الساعة ٣ بعد الضهر بكنيسة الصليب بالقصاع .. وفيكن البركة..الله معك”.

وكان مكسيم قد التقى والدته منذ فترة في بيروت ليبعد عنه شائعة وضعها في مأوى للعجزة في دمشق، ونشر صورة معلناً عن حبه لها.