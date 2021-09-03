إلتون جون يعتزم إصدار ألبوم جديد بعنوان "The Lockdown Sessions"

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لندن: أعلن نجم البوب البريطاني إلتون جون عن صدور ألبوم جديد الشهر المقبل بعنوان "The Lockdown Sessions" أعدّه خلال فترة الحجر بالتعاون مع كوكبة من النجوم.

ويتضّمن الألبوم المزمع صدوره في 22 أكتوبر 16 أغنية، من بينها 10 أغنيات جديدة تعاون في البعض منها مع فنانين مثل دوا ليبا وغوريلاز وليل ناس اكس ومايلي سايرس ونيكي ميناج وستيفي ووندر وستيفي نيكس.

وقال السير إلتون جون "آخر ما كنت أتوقّع فعله خلال تدابير الحجر هو إعداد ألبوم. لكن مع توسّع انتشار الوباء، راحت مشاريع متفرّقة تتبلور".

وأوضح "بعض جلسات التسجيل أجريت عن بعد عبر +زوم+، وهو أمر لم أعهده من قبل، في حين أقيمت جلسات أخرى مع مراعاة قواعد صارمة للسلامة خلال التعاون مع فنان آخر مع واجهات زجاجية تفصل بيننا".

وأقرّ صاحب أغنية "يور سانغ" و"كاندل إن ذي ويند" أن "كلّ المقطوعات التي عملت عليها كانت فعلا مثيرة للاهتمام ومتنوّعة، وهي أمور مختلفة عمّا عهدت فعله واشتهرت به".

وسيقوم إلتون جون بجولة وداعية في أوروبا وأميركا الشمالية في 2022.

وكان المغني البالغ من العمر 74 عاما قد أطلق جولته الختامية "فيرويل ييلو بريك رود" سنة 2018، على أن تشمل أكثر من 300 محطة في خلال ثلاث سنوات في أنحاء العالم أجمع قبل أن يضطر إلى قطعها بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وستنطلق الجولة في أيار/مايو 2022 من فرانكفورت في ألمانيا وتنتهي بعد ستة أشهر في لوس أنجليس، بعد عبورها في أوروبا (ميلانو وباريس وليفربول خصوصا) وصولا إلى أميركا الشمالية.