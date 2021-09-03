شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تصوير فيلم Poker Face لـ راسل كرو بسبب فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إيقاف إنتاج فيلم الإثارة "Poker Face" الذي يخرجه ويقوم ببطولتة الممثل العالمى راسل كرو في أستراليا بسبب إصابة أحد العاملين في الفيلم الجديد، بفيروس كورونا، ويجرى حاليا إجراء التحاليل الطبية للتأكد من سلامة الجميع، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

وأعلن كرو عن المر قائلا "لسوء الحظ، قبل 6 أيام من نهاية تصوير PokerFace، اكتشفنا حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بين طاقمنا، وحالة أخرى غير مؤكدة بعد، ولذلك يتم إجراء التحاليل للسيطرة على الأمر".

وأكمل كرو حديثه قائلا "من أجل سلامة الممثلين وطاقم العمل والمجتمع، تم إيقاف التصوير على الفور، وإصدار تعليمات للجميع بإتخاذ الإجراءات اللازمة أولها العزل المنزلى، كما أننا اتبعنا بروتوكولات صارمة مع الممثلين وطاقم العمل 3 مرات في الأسبوع على مدار الأسابيع الـ 11 الماضية".

وكان من المقرر انتهاء تصوير فيلم الإثارة Poker Face، في خلال 6 أيام، ولكن تم تأجيل تصوير باقى مشاهد العمل، لأجل غير مسمى، وقام بكتابة الفيلم ستيفن إم. كوتس، ويلعب راسل كرو دور جيك الملياردير التكنولوجي الذي يجمع أصدقاء طفولته في منزله في ميامي من أجل لعبة بوكر عالية المخاطر، وهؤلاء الأصدقاء لديهم علاقة حب وكره مع جيك، اللاعب والمخطط الرئيسي للعبة، وقد وضع مخططًا مفصلاً مصممًا لتحقيق عدالة معينة لهم جميعًا.

ومع ذلك، يجد جيك نفسه يعيد التفكير في استراتيجيته عندما يتم تجاوز قصره في ميامي من قبل شخص خطير في المنزل انتهى جميع وظائفه السابقة بالقتل والحرق العمد.