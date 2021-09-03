شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تتألق فى حفلها بالساحل الشمالى بأجمل أغنياتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف 2021 بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية، وصعدت نانسى على خشبة المسرح فى الواحدة صباحا تقريبا، مرددة أغنية "أنا جاية معاك" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

وظهرت نانسي في كامل أناقتها بسواريه أسود مفتوح وحرصت في بداية فقرتها علي تحية الجمهور وعقلت علي إختلاف اعمار الجمهور مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات من الكبار والشباب وحتي الأطفال.

وأشعلت نانسي الحفل بالعديد من أغانيها التي تألقت بهاطوال مشوارها الفني منها "مين ده اللي نسيك"، "سلامات" التي اطلقتها مؤخرا، بالإضافة إلى "آه ونص"، "أنت إيه" و"يا بنات" و"انت مصري".. وغيرها ممن طالب بها معجبيها وسط آجواء من البهجة والرقصات التي امتدت حتي نهاية الحفل.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أحدث كليباتها الغنائية "سلامات" من خلال قناتها على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى صورتها بفكرة مختلفة حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربوا منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعا لا يمتلكون أموالا، والأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان ‎ محمد يحيى، وتوزيع هادى شرارة.