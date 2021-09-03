شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة المشاركة بالمهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العروض المشاركة فى المهرجان القومى للمسرح فى دورته 14، وذلك وفقا لعدد العروض المحددة من لائحة المهرجان وهم خمس عروض من الهيئة العامة لقصور الثقافة ، حيث شكلت الهيئة ثلاث لجان حسب نوعية الإنتاج " فرق أقاليم ، تجارب نوعية ،نوادى مسرح".

وقامت لجنة إختيار عروض فرق الأقاليم المشكلة من المخرج عصام السيد ، المخرج ناصر عبد المنعم ، مصمم الديكور حازم شبل ، الموسيقار وليد الشهاوى ، مصمم الرقصات مصطفى حجاج ، الكاتب شاذلى فرح مقررا، بعد مشاهدتهم ٢٩ عرضا مسرحيا لفرق الأقاليم بإختيار كلا من العرض المسرحى "مهاجر بريسبان" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي من تأليف جورج شحادة وإخراج د. جمال ياقوت، والعرض المسرحي " النداهة" لفرقة مركز الثقافى بالجيزة من إعداد محمد عبد المولى عن فيلم عرق البلح لرضوان الكاشف، وإخراج ريهام عبدالرازق ، وعرض "الظل" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي عن نصي "هو الذي يصفع" لـ ليوند اندريف و "السيدآدم وزوجته إيف" لدكتور طارق عمار، كتابة د. طارق عمار وإخراج سامح الحضرى.

كما أختارت لجنة إختيار التجارب النوعية المشكلة من المخرج شادي سرور ، والناقد دكتور محمد سمير الخطيب ، ومصمم الرقص ضياء شفيق ، والموسيقار أحمد حمدى رؤوف ، الكاتب سعيد حجاج مقررا ، بعدمشاهدتها ل ١٧ عرضا مسرحيا ، عرض " أه كارميلا" إخراج أشرف علي لقصر ثقافة مصطفى كامل .

وأختارت لجنة إختيار عروض نوادى المسرح المشكلة من المخرج حمدي حسين ، المخرج أحمد طه ، ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقى ، والسعيد منسي مقررا ، بعد مشاهدتها ل ٢٧ عرضا مسرحيا ، العرضالمسرحى " كيفين" لنادي مسرح الزقازيق من تأليف أحمد عبد الرازق وإخراج حسام عادل .