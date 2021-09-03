هند صبري: لم أشعر بالغربة في مصر.. و"النداهة خدتني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة هند صبري ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، مساء أمس الخميس.

وعن استقرارها في مصر منذ سن مبكرة، قبل أكثر من 20 عاما، قالت الفنانة التونسية إنها لم تشعر بأي غربة في مصر، بل منذ اللحظة الأولى شعرت كأنها جاءت إليها من قبل.

وأضافت "من أول يوم جيت مصر مسمتهاش غربة، كنت الأول جاية على أساس همثل فيلم وارجع، لكن بعد سنتين أخدت قرار الاستقرار، في أماكن بتبقى مندوه لها.. وأنا نداهة مصر خدتني، أنا مقتنعة إن فيه نداهة أو ارتباط من نوع تاني بيني وبين مصر".

جدير بالذكر أن هند صبري شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي حققت من خلالها نجاحات كبيرة، من بين أشهر أعمالها: مسلسل "حلاوة الدنيا"، مسلسل "هجمة مرتدة"، فيلم "الكنز"، فيلم "الفيل الأزرق 2"، مسلسل "بعد الفراق".