فن ومشاهير

نبيل الحلفاوي يدعو لابنة لاعب الزمالك أيمن حفني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على مساندة أيمن حفني لاعب نادي الزمالك، والدعاء لابنته المصابة بمرض السرطان.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب، يا رب".

جدير بالذكر أن نبيل الحلفاوي، شارك في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "القاهرة كابول".

المسلسل بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبدالرحيم حسن، كارولين خليل، وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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