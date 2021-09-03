السبت.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يفتتح موسمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يفتتح أوركسترا القاهرة السيمفوني موسمه الفني 63 بحفل يُقام بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة عازف الڤيولينة مدحت عبدالسلام، وذلك في الثامنة مساء السبت 4 سبتمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية، منها: افتتاحية أوبرا الحارس لسوليڤان، قصيدة للڤيولينة والأوركسترا لشاوستون، رقصات ماكبرى، باسثانال لسان صانس، رابسوديه رومانية لإنيسكيو، رابسوديه مجريه لليست، كابرينتشو إيطالية لتشايكوفسكي .

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى برنامجه الفني.