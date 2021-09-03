شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية بعد نجاح "سور ورا سور" : اللى جاى مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الافعال التي تلقاها على أغنية "سور ورا سور" الذي طرحها مؤخرا وحققت نجاح كبير، وهى من كلمات أحمد عبدالنبي وألحان وتوزيع مونتي.

وقال عدوية في تصريحات لـ"الخليج 365" أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الفني وخارجه، وهو مالمسه أيضا بتعليقات البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن الأغاني القادمة من الألبوم تحمل عدد من المفاجآت.

ويتعاون محمد عدوية، فى ألبومه الغنائى الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين منهم تيام على ووسام عبد المنعم وأحمد جابر ومحمد شحاتة.

وقال عدوية فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، إنه يحرص من خلال الألبوم على تقديم عدد من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائى، مضيفا أنه حريص على أن يكون دائم التجديد فى أغانيه واختيار الكلمة التي تناسب جمهوره.

من ناحية أخرى يطرح النجم محمد عدوية أغنية "ناس وداسوا" خلال أيام والتي تجمعه مع مطرب الراب سداوى، وتحمل شكل موسيقى جديد من خلال مزج موسيقى الراب بالطابع الشرقى.