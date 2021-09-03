شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يشعل ختام سهرات صيف 2021 بالساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المطرب بهاء سلطان أولى فقرات حفل ختام صيف 2021 بالمسرح الروماني في الساحل الشمالي، وصعد سلطان علي خشبة المسرح مرددا أغنية "أنت استثنائي" وسط تفاعل من الجمهور، بعدها حرص على تحية الجمهور والثناء على الجهود المبذولة لإعادة إحياء حفلات المسرح الروماني مرة أخرى.

وأشعل بهاء سلطان الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "يا تري" ، "الواد قلبه بيوجعه" و"أنا مصمم" ، "احلف" ، ٣ دقايق" ، "وأنت بتكلمني"و "أنت واخدها معايا تحدي".. وغيرها مما قدمها تلبية لرغبات الجمهور على مدى ساعة ونصف الساعة.

يذكر أن آخر أغانى الفنان بهاء سلطان أغنية "أنا متفائل" بمشاركة الفنان أمير عيد فى يوليو الماضي، وذلك لدعم الأبطال المشاركين فى أولمبياد طوكيو.