شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الكويتى داوود حسين: مصر هوليوود العرب.. ونقتبس من فنها الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكويتي داوود حسين، إنه بدأ مشوار التمثيل عندما كان في المرحلة الابتدائية بعد اكتسابه بعض الجرأة من خلال مسرحية "عاشق للذهب"، مضيفا أنه أدى دور الملاك في هذا العرض المسرحي وطريق التمثيل لم يكن سهلا، كما أن الفنان حسين عبد الرضى قد تبناه فنيا، وهذا الأمر يعتبره وساما على صدره. وتابع الفنان الكويتي داوود حسين خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذي تقدمة الإعلامية شافكى المنيرى، إنه قلد العديد من الشخصيات، وأنه عندما يحب شخصية يشاهدها كثيرا ويسهل عليه تقليدها.

وقلد خلال الحلقة الإعلامي مفيد فوزي، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشخصيات تشعر بالغضب من هذا الأمر، ومنهم المطرب عاصي الحلاني، مؤكدا أنه حاول تقليد راغب علامة في اللهجة اللبنانية، وراغب يحبه كثيرا، مضيفا أن مصر هي هوليوود العرب ويتم الأخذ من فنها واقتباس الكثير.

ودعا داوود خلال الحلقة للفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بالرحمة، مشيرا إلى أنه كان فنانا عملاقا ورجلا جميلا بمعنى الكلمة، مضيفا أنه كان يتابع دائما منذ صغره الأفلام الهندية، كما أن الفنان محمد هنيدي من أطيب وأروع وأنقى من تعامل معهم وتعرف عليه خلال عيد ميلاده، عندما كان في مصر وقدما سويا فيلم "عندليب الدقى".

وواصل حسين، قائلا إن العلاقة بينه وبين الفنان أشرف عبد الباقي كانت منذ الثمانينات وعندما طلب منه العمل في فيلم "على جنب يا سطى وافق دون تردد، مضيفا أن مصر بها العديد من المخرجين والفنانين من الممكن أن يقوموا بأعمال تصل إلى العالمية، وأن الورق هو من يستفز الفنان ومصر هي هوليوود العرب، والفيلم المصري هو الفيلم العربي، مشيرا أن الدراما الكويتية لا تزال بخير وهناك خطة عمل للارتقاء بالدراما الكويتية نحو الأفضل، وقدم الشكر للجمهور المصرى وكل شخص ابتسم عندما شاهده على الشاشات، كما قدم التحية للفنانين المصريين الذين عمل معهم، كما قلد سلطان الطرب جورج وسوف.