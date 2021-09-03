شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنانة فايزة كمال .. رحلت بعد معاناة مع المرض عن عمر 52 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة 3 سبتمبر ذكرى ميلاد الفنانة فايزة كمال، التي اشتهرت في فترة التسعينات كواحدة من جميلات الدراما التليفزيونية، حيث ولدت عام 1962 في الكويت لأبوين مصريين يعملان هناك ، وعاشت هناك أكثرمن عشرين عاما، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقدّمت بالفعل في قسمي الديكور كرغبة أولى والتمثيل كرغبة ثانية، ونجحت في القسمين.



فايزة كمال

استطاع أستاذها الفنان سعد أردش إقناعهما، لتتلمذ على يديه، وبدأت مشوارها الفني وهي في السنة الأولى بالمعهد بمشاركتها في مسلسل تاريخي يحمل اسم "العدل والتفاح" أمام مديحة كامل وعبد الله غيث، ثم توالت أعمالها الفنية والأدوار التي يعرضها عليها المخرجين فقدمت مع المخرج سامي محمد علي بمسلسل وتاه الطريق وظهرت في فيلم الطائرة المفقودة.

استقرت في مصر خلال فترة الثمانينات وانطقت بالمشاركة في العديد المسلسلات أبرزها "المال والبنون" الجزء الأول والذى يعد العمل الأبرز لها، كما شاركت في "الامام الغزالى"، "أم الصابرين"، "ملكة في المفنى"، "الإمام الشافعي"، "نافذة على العالم"، "أبو حنيفة النعمان"، "عصر الأئمة"، "حافة الهاوية"، "رأفت الهجان"، "سبعه وجوة للحقيقة"، "الامام الترمذي" وغيرها من المسلسلات.



الفنانة فايزة كمال

وفى السينما شاركت في أفلام، "جدعان الحلمية"، "فاطمة بنت المعلمة توحة"، "وزير في الجبس"، "نوع آخر من الجنون"، "لحظة خطر"، "قسمة ونصيب"، "فردوس"، "الطقم المدهب"، "أحلام مشروعة"، "ضحية حب"، "قبل الوصول لسن الانتحار"، "بنات حارتنا"، "مدام شلاطة"، "كل شيء قبل أن ينتهي العمر"، "تحت السطح الهادي"، "آباء وأبناء"، "الطائرة المفقودة"، "الحب في غرفة الإنعاش" وغيرها من الأفلام.

آخر أعمال فايزة كمال مسلسل "الإمام الغزالي"، والذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد رياض وميرنا وليد وطارق دسوقي وكوكبة من الفنانين، وتوفيت في 26 مايو عام 2014 عن عمر ناهز 52 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان .



الفنانة فايزة كمال