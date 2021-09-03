شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا: مهرى كان 25 قرشا والتبذير فى تجهيز العروسة "فشخرة كذابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة شيرين رضا أن مهر زواجها كان 25 قرشا فقط، وأن الزواج قائم على الود والمحبة، وذلك انتقادا على سلوكيات بعض الأسر فى تجهيز مستلزمات زواج بناتهن بأشياء مبالغ فيها تصل لمبالغ طائلة بدون داع، مشيرة إلى أن هذا تبذير بدون معنى و"فشخرة كذابة".

وعلقت شيرين على إحدى البوستات التى تظهر المبالغ الطائلة فى قائمة العروس، قائلة: "إيه الهبل ده، تبذير بدون أى معنى غير الفشخرة الكدابة".

وأضافت شيرين: "على فكرة أنا مهرى كان 25 قرش، لأن الزواج قائم على الود والمحبة، مش كام طقم صينى وكام فوطة وكام حلة، ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاش تاج تزوجنى بدون مهر، كفاية حرام".





وكانت الفنانة شيرين رضا انتهت مؤخرا من تصوير أسبوع كامل ضمن أحداث دورها بمسلسل "موضوع عائلى"، من بطولة ماجد الكداونى، وأوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير، حيث تبلغ حلقاته 10 فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبًا.

مسلسل "موضوع عائلى" من بطولة ماجد الكدوانى ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندى وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندى.

من ناحية أخرى انضمت شيرين رضا مؤخرًا لفيلم "القاهرة مكة"، التى تقوم ببطولته النجمة منى زكى، ومن المقرر أن ينطلق تصويره قريبا.