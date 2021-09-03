شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تروى حكاية أكبر كدبة فى حياتها.. "اعترفت من أول قلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها في أول أيام تصوير مسلسل حلوة الدنيا سكر، تعاملت مع "النسانيس" وتعرضت لـ"العض" منهم، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يكون هناك اتصال دائم مع أحد القردة وكان المخرج يشجعها على التعامل معه، وبعد أن تعرضت لـ"العض" منه طلبت تغييره، فتم تغييره بقرد آخر أكثر هدوءًا.

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "cbc": "في قصة ساندي كراش بالمسلسل، كان شاركني فيها الفنان محمد كيلاني، وكانت أول مرة أمثل معاه، وكان من أكثر الناس اللي اندمجت معها في التصوير، لأن الشخصيتين مكتوبين حلوين أوي".

وقالت: "أكثر كدبة كدبتها، كنت خارجة مع صحابي وأنا في المدرسة، وماما بتكلمني في التليفون، بتقولي أنتي فين، قولتلها تحت البيت، وأنا كنت ساعتها في الكافيه، وكنت مروحة مع واحد اسمه أدهم مش مع هند صحبتي زي ما ماما كانت فاهمة، وقلت له يقف على أول الشارع وأنا هخرج من عند هند، وماما قاعدة في العربية شايفاني جاية من بعيد، حاولت أكدب عليها، رزعتني قلم جامد، وكان أول قلم في حياتي، اعترفت في ساعتها وقلت لها أدهم يا ماما، كان أول وآخر قلم".

وأضافت: "في خناقة معينة نفسي أمسحها من دماغي، ومش خناقة مع أحمد فهمي".

وقالت: "ماما تعبت في الفترة الأخيرة، واكتشفنا أن عندها مرض خبيث، وجالي الخبر في التصوير، وكنت المفروض إني بضحك في المشهد، أختي اللي قالتلي الخبر، المخرج وقف الشغل كام ساعة، وروحت أطمنت عليها، ورجعت، طلبت من ماما تعمل فحوصات وعملت العملية فعلا الحمد لله، وكنا بنحاول ننشر طاقة إيجابية حواليها عشان خايفين عليها، والدكتور قال إنه مينفعش كانت تستنى أكتر من كده".

من جانبها، قالت شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد، إن بناتها الثلاثة هم حياتها، وإنها لم تكن تتخيل أن بناتها سيأتي يوم ويتزوجن، مشيرة إلى أنها رغم ذلك كانت تحلم بيوم زفافهن وقالت: "كان نفسي يرتبطوا ويحسوا وقلبهم يشتغل".

وأضافت خلال لقائها: "هنا طلبت مني أني لما أوصل مبقاش زي بكيزة الدرملي، ولما بيحصل مشاكل بينها وبين أحمد بقف في صف أحمد كتير، لأن أحمد طيب وغلبان، وبقولها أهدى شوية، ولما كنت تعبانة كانت هنا بتيجي تشتكيلي وأنا في البنج بعد ما عملت العملية، وهي نسيت وجت اشتكتلي".

وعلقت الفنانة هنا الزاهد على حديث والدتها قائلة: "كانت تتصل عليا وتقولي تعالي يا هنا بسرعة، وأول ما أوصل ألاقي صاحبة ماما قاعدة وجنبها ابنها، وبعدها ماما تحاول تقنعني عشان أوافق على العريس وتقولي ده في البحرية يا هنا".

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي تسجيلا للفنان أحمد فهمي قال فيه: "هنا قبل ما نتجوز كانت زملكاوية، هي حرة، لكن في البيت مع شخصية أهلاوية زي حالاتي بقت أهلاوية، وبقولها خفي عليا شوية، أنا مبعملش حاجة في الدنيا غير أني بخرج مع صحابي، سيبيني فحالي شوية علشان مبحبش أتخنق".

وردت هنا، وقالت: "أنا واثقة أوي في أحمد، وياريته بيروح مع صحابه هو بيروح المكتب يا حبيبي".