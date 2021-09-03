شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان صلاح عبد الله: بشجع الزمالك من 60 سنة وضد التعصب الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صلاح عبد الله، إنه يشجع نادى الزمالك منذ 60 عاماً، ويعلم تماماً مدى حب وإخلاص جمهور القلعة البيضاء للنادى، موضحاً أنه ليس مع التعصب الكروى ولكنه مع الأخلاق الرياضية ، وتابع: "جمهور الزمالك إخلاص فوق الوصف.. أنا زملكاوى منذ 60 سنة وكنت بقول شعار يا زمالك يا هندسة لعب وفن وهندسة".

وأضاف "عبد الله"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر قناة "mbc مصر"، أنه رغم قلة بطولات الزمالك إلا أن جمهوره يزيد يوماً تلو الآخر، وتابع: "نفسى ومنى عينى أنى أشوف بطولتين تلاتة ورا بعض".

وأشاد "عبد الله"، بفريق نادى الزمالك والضغوط التي تحملوها في أطول موسم كروى بالرياضة المصرية، وتابع: "كلهم لاعبين دمهم خفيف ورجالة".