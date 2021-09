شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل الجزء الرابع من The Expendables لـ سيلفستر ستالون وجيسون ستاثام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الثلاثى ميجان فوكس، و 50 Cent، وتوني جا رسميًا إلى طاقم عمل الجزء الرابع من سلسلة The Expendables، العمل الشهير الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى سيلفستر ستالون، والممثل العالمى جيسون ستاثام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع Screenrant.

ولم تكشف شركة Lionsgate المنتجة لـ The Expendables 4، عن تفاصيل الحبكة الدرامية للجزء الجديد كمن العمل، او أدوار أي من المنضمين الجدد إلى العمل، ومن المتوقع أن يصل العمل الجديد نهاية العام المقبل 2022، او مع بداية عام 2023.

الجزء الرابع من سلسلة The Expendables سيكون من إخراج "سكوت وو"، الذي أخرج سابقا كل من أفلام Need for Speedو Acts of Valor، ومن المؤكد عدم عودة الممثل تيري كروز، إلى الجزء الرابع من سلسلة The Expendables ، وذلك بعد أن صرح في 2018 بأنه لن يعود إلى السلسلة من جديد.

وعلى مدار 3 أجزاء جسد سيلفستر ستالون خلال أفلام "المرتزقة" شخصية عميل سابق فى وكالة المخابرات المركزية يدعى "بارنى روس"، يستأجر فريقا من المرتزقة للقضاء على ديكتاتور اللاتينية عميل وكالة المخابرات المركزية المنشق.

ستالون شارك فى السلسلة إلى جانب عدد من النجوم مثل أرنولد شوارتزنيجر وميل جيبسون وجيت لى وجيسون ستاثام وهاريسون فورد وتيرى لى وغيرهم، ويشار إلى أن سيلفستر ستالون شارك فى كتابة أجزاء الفيلم الـ3 برفقة المؤلف ديف كالاهام، كما تولى إخراج الجزء الأول من السلسلة الشهيرة.

يذكر أن النسخة الأولى للفيلم كانت من تأليف وإخراج سيلفستر ستالون، وبدأ تصويرها فى 28 مارس 2009 فى ريو دى جنيرو ونيو أورلينز ولوس أنجلس، وصدر الفيلم فى 20 أغسطس 2010، ودارت أحداثه حول جماعة من المرتزقة أرسلوا فى مهمة إلى بلد فى أمريكا الجنوبية، بهدف إسقاط الحاكم الطاغى، وعندما تبدأ المهمة يكتشف المرتزقة أن الوضع ليس كما يبدو، ثم يجدون نفسهم محاصرين فى لعبة مميتة مع خائن فى صفوفهم.