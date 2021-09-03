4 عروض جديدة لـ"ياما في الجراب يا حاوي".. تعرف على مواعيدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قرر القائمون على مسرح كايرو شو، المنتج لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني، فتح الحجز لعروض 9 و10 و16 و17 سبتمبر، على مسرح الماركيي بالتجمع الخامس، وذلك نظرًا للضغط الجماهيري الكبير بعد النجاح الساحق الذي حققته المسرحية في انطلاقتها الأولى بالإسكندرية ثم القاهرة الأسبوع الماضي .

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة، هم: إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي وسماء إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.