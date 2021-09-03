فيديو متداول يجمع ياسمين صبري ورامي مالك في فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، للفنان رامي مالك بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في دورته الـ 78 لهذا العام.

وظهرت ياسمين صبري، وهي تتحدث مع رامي مالك على هامش حفل افتتاح المهرجان.

أقيم حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 78، مساء أمس الأربعاء، وكان من بين حضور حفل الإفتتاح: جورجينا رودريجز، تيلور هاكفورد، باولا توراني، بينولوبي كروز، هيلين ميرين، العارضة بيانكا بولتي، روسي دي بالما، داكوتا جونسون، سيرينا روسي الإيطالية، وغيرهن من النجمات.

وقدمت حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي، الممثلة سيرينا روس، على مسرح سالا جراندي، تحت إشراف المخرج الإيطالي ألبيرتو باربيرا.

فيما تضم لجنة أعضاء لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا 2021، المخرج وكاتب السيناريو الكوري الجنوبي بونج جون، والمخرج اليوناني الكسندر ناناو، والمخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة الصينية كلوي تشاو، والممثلة والمنتجة الكندية سارة جادون، والممثلة فيرجيني إيفرا، والبريطانية سينثيا إريفو، والمخرج وكاتب السيناريو الإيطالي سافيريو كوستانزو.