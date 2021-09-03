فن ومشاهير

حسام حبيب بصحبة شيرين عبدالوهاب وابنتيها قبل حفلها في السعودية (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب بصحبة ابنتيها "مريم" و"هناء" وزوجها الفنان حسام حبيب، في كواليس حفلها الغنائي الذي أحيته مساء الخميس، في جدة بالمملكة العربية .

وكانت"شيرين" قد ارتدت في الحفل، إطلالتين أحدهما بفستان أبيض وآخر باللون الأسود، لتظهر به أمام جمهور حفلها الغنائي، الذي قدمت خلاله عدة أغاني ما بين القديم والجديد.

طُرحت تذاكر حفل الفنانة شيرين في جدة للحجز إلكترونيا، وقسمت أسعاره إلى 5 فئات، وهي 490، 785، 1090، 1900، 2450 ريال سعودي.

ووضعت الشركة المنظمة مجموعة شروطا لحضور الحفل، وهي اقتصار الدخول على المحصنين ضد وفقا للحالة في تطبيق توكلنا "التطبيق الرسمي المعتمد في السعودية لبيان الحالة الصحية"، ولن يسمح بدخول أي زائر إلى الموقع دون التطبيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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