بالصور| حضور عرض الفيلم الإيطالي "يد الله".. يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت وكالة الصحافة الأوروبية epa، صورًا لنجوم الفن حضور عرض الفيلم الإيطالي "يد الله- E 'stata la mano di Dio"، المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا في دورته الثامنة والسبعين، والذي انطلقت فعالياته 1 سبتمبر وتستمر حتى 11 من الشهر نفسه.

وكان من بين حضور العرض، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء: "زوي سالدانا وماركو بيريجو، الممثلة الروسية أجاثا ماكسيموفا، المخرج الإيطالي ماركو بيلوتشيو وشريكته فرانشيسكا كالفيلي، المخرج الإيطالي باولو سورينتينو، والممثلة الإيطالية لويزا رانييري، الممثلة الروسية صوفيا جيرشفيتش، والممثل الإيطالي فيليبو سكوتي، والممثلة الإيطالية تيريزا سابونانجيلو، والممثل الإيطالي مارلون جوبيرت، والممثل الإيطالي بياجيو مانا، والممثل الإيطالي توني سيرفيلو".

انطلقت مساء الأربعاء فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 78 لمهرجان فينسيا السينمائي الدولي بإيطاليا بحضور كوكبة من النجوم حول العالم، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وشهدت مراسم حفل الافتتاح حضور لجنة تحكيم المهرجان وهم: ألكساندر ناناو، كلوي زهاو، سينثيا إريفو، فيرجيني ريفا، سافيريو كوستانزو، سارة جادون، ومدير المهرجان ألبرتو باربيرا، ومخرج فيلم باراسايت الكوري الجنوبي بونغ جون هو.

وتقام الدورة الحالية في الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر، ويتنافس فيها 21 فيلماً، وافتتح المهرجان بفيلم "أمهات موازيات" بطولة بينلوبي كروز وإخراج بيدرو ألمودوفار، والذي يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وتم تكريم الممثل الشهير روبيرتو بينيني عن مجمل أعماله، كما تم تكريم الممثلة الأمريكية جيمي لي كيرتس بمنحها جائزة إنجاز العمر.

وحضر حفل الافتتاح عدد من النجوم أبرزهم: هيلين ميرين، إيزابيل هوبير، أدريانا ليما، جورجينا رودريجز، سارة سامبايو، بينلوبي كروز.