صور| بوسي تحتفل بعيد ميلادها.. ووليد سعد يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة بوسي، متابعيها، احتفالها بعيد ميلادها الذي وافق يوم 1 سبتمبر من كل عام، إذ أنها من مواليد 1981 .

ونشرت بوسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وعلق الملحن وليد سعد، على صورها، قائلا: "كل سنة وانتي طيبة يا قمر.. العمر كله ليكي".

جدير بالذكر أن الفنانة بوسي من مواليد 1 سبتمبر 1981 وهي مغنية شعبية وممثلة، ولدت في القاهرة، وبدأت الغناء بالملاهي بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة عام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم "آه يا دنيا" وبعدها اتجهت للتمثيل، وكانت أولى تجاربها الدرامية بمسلسل "حالة عشق".