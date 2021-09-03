بالصورة.. إليكم الرقم الذي سيرتديه رونالدو مع مانشستر يونايتد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشف النادي الانكليزي مانشستر يونايتد عن الرقم الذي سيرتديه نجمه العائد كريستيانو رونالدو خلال الموسم الحالي.

وكان رونالدو قد وقع مع فريقه القديم مانشستر يونايتد قبل أيام، ليعلن عن عودة تاريخية لصفوف “الشياطين الحمر”، حيث سبق أن قضى 6 أعوام مليئة بالإنجازات قبل أكثر من 10 أعوام.

ويبدو أن رونالدو لن يضطر على التخلي عن رقمه المفضل “7”، كما أشارت بعض الأنباء، حيث أكد النادي الإنجليزي أن رونالدو سيرتدي الرقم 7 في الموسم الجديد.