شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلانى: "قلت لأحمد فهمى لو قابلت هنا الزاهد مش هترجع تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد كيلاني، إنه صديق لعائلة هنا الزاهد وأحمد فهمي، وإن أحمد فهمي قبل أن يتقابل مع هنا الزاهد، تحدث معه هاتفيا وقال له إنه سيقابلها اليوم، فرد عليه: "يا أحمد لو نزلت قابلت هنا مش هترجع انهاردة، كلمني بعدها وقالي يا كيلاني إحنا قرينا الفاتحة".

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "cbc": "هي مكنتش تعرف أن أحمد فهمي بيحبها، وأنا صاحب أحمد من فترة طويلة".

وقال: "بالنسبة لي تجربة العمل في ساندي كراش كنت متحمس للغاية، وكانت أول تجربة بيني وبين هنا الزاهد، وكنت بشوفها أختي حبيبتي الصغيرة ومشتغلناش مع بعض قبل كده، والمفاجأة أني اكتشفت إن ما بيني وبين هنا كيميا لطيفة جدا، وكنا دايما نبتكر حاجات في المشاهد، والحمد لله كنا متفائلين أثناء الشغل، المفاجأة أن المخرج اختار أن هنا اللي تغني وأنا مغنيش في المسلسل".

وتابع: "في شبه كبير بيني وبين ميدو عادل، وكنت دايما بكلمه في التلفون وبنوصل السلامات لبعض، وأنا كنت منزل فيديو كليب أغنية عارف تغيب تاني، وميدو كان عامل مسلسل خطوات الشيطان، واحد ست وقفتني في الشارع وقالتلي أنا بحبك جدا، وربنا يباركلك على اللي بتعلمه لولادي، أنا ظنيت أنها بتتريق، فقلت أكيد مش أنا، ففهمت أن قصدها على ميدو، وكان في ناس بتعملي منشن على مواقع التواصل".