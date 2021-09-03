شكرا لقرائتكم خبر عن حفل شيرين فى جدة.. حسام حبيب وابنتاها يساندونها على المسرح (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب مع ابنتيها وزوجها حسام حبيب قبيل حفلها المقام حاليا بالسعودية، وافتتحت الفنانة شيرين حفلها بجدة بأغنية "نساى"، وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص، كما ظهرت شيرين على المسرح بإطلالتين مختلفتين أثارا إعجاب الحضور من الجمهور السعودى والعربى.

وكانت شيرين عبد الوهاب حرصت على تقديم الشكر لكل الفنانين الذين قدموا لها الدعم في أزمتها الأخيرة والشائعات التي دارت حول علاقتها مع زوجها المطرب حسام حبيب، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، تغريدة لتوجيه الشكر لكل الفنانين بالاسم.

وكتبت عبد الوهاب في تغريدتها: "أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا ولحسام وحبهم، أخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليا، شيريهان وأنغام، ونوال الزغبي، درة، فيفي عبده، رانيا محمود ياسين، شيماء سيف، أحمد فلوكس، حورية فرغلي، مصطفى درويش".