شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى تعود للأوبرا بعد غياب فى ذكرى بليغ حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة القديرة عفاف راضى لإحياء أولى حفلاتها الغنائية بعد غياب، تطل خلالها على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك فى تمام الثامنة مساء الخميس 16 سبتمبر، فى ذكرى بليغ حمدى.



عفاف راضي

وتعلن عفاف راضى عبر هذه الإطلالة المنتظرة عودتها الرسمية للحفلات الجماهيرية فى مصر، وتروى عطش جمهورها بأغنيات من وحى أيام الزمن الجميل بأشهر أغنياتها، مثل "ردوا السلام" و"هوا يا هوا" و"لمين يا قمر" و"قضينا الليالي".

وتحيى أيقونة الزمن الجميل ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدى عبر ليلة غنائية مميزة تحتضنها دار الأوبرا المصرية، تعيد خلالها إحياء أشهر الأعمال الغنائية التى جمعتها مع بليغ عبر حفل أوركسترالى كبير بمشاركة المايسترو سليم سحاب.

وكشفت عفاف راضى عن سر قرار العودة لساحة الحفلات الغنائية، قائلة: "بعد تكريمى الذى أقدره جداً مؤخراً وظهورى فى بعض الإطلالات التليفزيونية لمست من الجمهور من الحب والامتنان والشوق لأعمالى ما أعطانى دفعة قوية، كما أنى لم أجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدى للعودة لحفلات المسرح تكريماً له واعتزازا بأهم الأعمال الغنائية التى جمعتنا أمام الجمهور المصري.