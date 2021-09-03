شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: تعرضت للإغماء فى مسلسل "النمر".. وصورة كابينة الطائرة كانت بره مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها تعرضت للإغماء داخل موقع تصوير مسلسل "النمر"، وذلك خلال تصويرها أحد المشاهد مع الفنان محمد إمام في منطقة "الصاغة"، وقبلها بيوم كانت تصور في نفس المسلسل حتى الساعة السادسة صباحا، واستكملت يومها في تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مشيرة إلى أنها استمرت في التصوير لمدة 24 ساعة كاملة، فتعرضت للإغماء الساعة الثالثة عصراً.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "cbc": "مكنتش أحب أني أكون مضغوطة، لكن المسلسلين كانوا في نفس الوقت، والزحمة كانت حلوة، والسنة دي كانت من أجمل السنين اللي مرت عليا في الشغل، حتى في الإعلان كان جميل أوي".

وكشفت هنا الزاهد كواليس رحلتها إلى زنجبار رفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، وقالت: "سافرت زنجبار مع أحمد، وأصريت أني لما أنزل معاه نعوم مع السلاحف، أكون لابسة هدومي وحاجة في رجلي علشان لو حاجة عضتني، وهما عضوا أحمد، وزرنا 3 مدن".

وعلقت هنا الزاهد على صورتها أثناء تواجدها في كابينة قيادة إحدى الطائرات وقالت: "حطيت الصورة على انستجرام أول ما وصلت، والشبكة هناك كانت سيئة، ولاقيت كل الناس كانت بتحاول تتصل بيا، الدكتور أشرف زكي وناس من مكتب وزير الطيران، واتصلوا على أحمد، ولما أحمد رد، قال لي يا هنا الصورة اللي أنتي نزلتيها عملت مشكلة كبيرة".

وقالت: "أنا تافهة جدا، وأكيد مش هيعملوا معايا حاجة، أنا أصلا بخاف أدخل على لجنة، وسألت أحمد بقوله هما هيحبسوني ولا إيه، وأحمد هداني ورد وقالهم إن الصورة كانت برة مصر وكان طيران داخلي في المدن اللي كنا بنزورها في رحلتنا برة وبعد ما نزلتها قلت يا ريتني ما نزلتها".