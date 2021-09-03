شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تحتفل بيوم ميلادها وسط المياه: عيد سعيد ليا وأتطلع لمغامرات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الممثلة والنجمة العالمية سلمى حايك بعيد ميلادها الخامس والخمسين، الذى أتمته اليوم الخميس، حيث ظهرت مرتدية ملابس السباحة وسط مياه البحر، مؤكدة أنها تتطلع إلى مغامرات جديدة فى حياتها.



سلمى حايك

ونشرت سلمى صورة لها وسط المياه، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد 55 لى، أتطلع إلى مغامرات جديدة"، كما عبرت عن سعادتها وامتنانها لرسائل تهنئتها بعيد ميلادها.





وتحتفل النجمة سلمى حايك، اليوم 2 سبتمبر بعيد ميلادها الـ55، ورغم بلوغها هذا الرقم الا أنها تبدو مثل امرأة جذابة فى الثلاثينيات من عمرها، فالنجمة حتى الأن تحافظ على جمالها وأناقتها وسحرها الذى يزداد مع مرور الوقت بشكل ملفت.

وتصدرت النجمة العالمية سلمى حايك، غلاف مجلة فوج بنسختها الهندية، وذلك تزامنًا مع اقتراب طرح فيلمها الجديد "Hitman's Wife's Bodyguard " فى السينمات الهندية، حيث أجرت سلمى، حوارًا مع المجلة حول دورها فى الفيلم، كما تحدثت عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية وكيف قضت فترة الحجر الصحى خلال انتشار فيروس كورونا فى العالم.

ونشرت سلمى جلسة تصويرها مع المجلة العالمية بنسختها الهندية عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها، "أنا متحمسة جدًا لأكون على غلاف vogueindia! سيكون هذا العدد فى أكشاك بيع الصحف. ويمكنكم أيضًا مشاهدة فيلمى Hitman's Wife's Bodyguard فى دور العرض بـ الهند".