شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: الرجالة بتبص لى وأنا عندى 13 سنة.. وأنا مش أنثى فى حياتى الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة هند صبرى إن ملامحها تغيرت لأنثى فى سن صغيرة حين بلغت 13 أو 14 عامًا، وبدأ الرجال ينظرون إليها دون أن تعرف السبب.

وأضافت خلال أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc أنها دخلت عالم السينما وكان عمرها 13 عاما، وقالت: "أول يوم تصوير ليا كنت مرعوبة، والعاملون فى السينما لديهم نوع من الانفتاح.. خفت أشتكى لأمى عشان متقوليش اقعدى فى البيت".

وتابعت: "رفضت أنوثتى وبدأت ألبس زى الرجالة، حتى فى حياتى الشخصية أنا مش أنثى، ومش بحب حد يركز مع أنوثتى".

وحول ما أثير حولها مع بدايتها الفنية فى مصر قالت: "أول ما جيت مصر الناس قالوا مين البنت اللى جاية تعمل المشاهد الساخنة دى، وده كان فرق كبير بين مجتمعى فى تونس ومصر وكان وقتها انتشر مصطلح السينما النظيفة، وكان لازم أراجع نفسى عشان مكنتش عارفة الفرق بين المجتمعين".

وأكدت هند صبرى أن المخرج داوود عبد السيد تحدق إليها بعد أن راجعت نفسها وقال لها: "يا هند أنتى استسلمتى ومش على نفس الفكر والحماس اللى جيتى بيه مصر".