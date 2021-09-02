الفنان المصري محمد التاجي يظهر لأول مرة بعد خضوعه أمس لعملية جراحية

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

ظهر الفنان المصري محمد التاجي أول مرة بعد خضوعه أمس لعملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة في مصر.



ونشر المنتج الفني محمد السيسي، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، مقطع فيديو برفقة التاجي طمأن فيه محبيه على حالته الصحية.

وبدا النجم الكبير على سريره في المستشفى وهو بصحة جيدة ويتبادل المزاح والدعابة مع صديقه المنتج.

كان الممثل القدير قد أُدخل أمس إلى أحد المستشفيات في مصر لإجراء عملية دون الكشف عن طبيعتها.

وتفاعل جمهور النجم الكبير ومحبوه مع النبأ المقلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل.

يُذكر أن محمد التاجي قد شارك، خلال شهر رمضان الماضي، في مسلسل «ملوك الجدعنة»، إلى جانب النجوم: مصطفى شعبان، وعمرو سعد، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ورانيا يوسف، والفنان الراحل يوسف شعبان، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت، وآخرين.