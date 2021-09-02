بعد غياب 40 عاماً.. فرقة "آبا" السويدية تعود بألبوم جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف أعضاء فرقة "آبا" السويدية الشهيرة، الخميس، عن ألبوم جديد سيصدرونه هو الأول منذ نحو 40 عاماً لهؤلاء المغنين الذين تجاوزت أعمارهم اليوم السبعين.

كما أعلنوا عن جولة لهم من خلال صورهم التجسيمية الثلاثية الأبعاد "الهولوجرام" التي أطلقوا عليها تسمية "آباتار" (نسبة إلى الصور الرمزية "أفاتار.

ويجسد هذا الإعلان العودة الموعودة منذ سنوات والمنتظرة من جمهور الفرقة التي انفرط عقدها عام 1982، بعدما حققت نجاحاً هائلاً خلال السبعينيات بفضل أغنياتها الضاربة على غرار "غيمي!غيمي!غيمي! (ايه مان آفتر ميدنايت)" و"دانسينغ كوين" و"واترلو" و"ماني، ماني، ماني".

وخلال نشاط لمحبي الفرقة نقل مباشرة عبر الإنترنت من ستوكهولم ولندن وبرلين ونيويورك، عُرضت أغنية من الألبوم الجديد بعنوان "آي ستيل هاف فيث إن يو" (لا أزال أؤمن بك).

وتضمن فيديو الأغنية صوراً أرشيفية للأعضاء الأربعة في الفرقة المؤلّف اسمها من الأحرف الأولى من اسم كلّ فرد، أنييتا فالتسكوج (71 عاماً) وبيورن أولفاوس (76 عاماً) وبيني أندرسون (74 عاماً) وأني-فريد لينجستاد (75 عاماً).

وقال بيورن أولفاوس وبيني أندرسون من لندن: "لدينا ألبوم جديد سيُطرح في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وقال أولفاوس مازحاً: "يجب عدم ترك 40 عاماً تمر بين ألبوم وآخر"، موضحاً أن الجديد يتضمن "مزيجاً من أعمال (الفرقة) وأغنية ميلادية".

كذلك تطلق الفرقة في المناسبة عرضاً مسرحياً جديداً يبدأ في مايو/أيار المقبل في مسرح يتّسع لثلاثة آلاف شخص جُهّز خصيصاً لهذا الغرض في شرق لندن.

ويتضمن العرض 22 أغنية تؤديها على مدى ساعة ونصف ساعة صور تجسيمية للمغنين الأربعة في شبابهم.