شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: تعرضت لخيانات من الأقربين كسرتنى.. وعمرى ماحسيت بالغربة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة هند صبرى إنها تعرضت لمواقف عديدة سببت لها كسرة ومن بينها خيانات وغدر من ناس قريبة منها كسرتنها.

وأضافت هند صبرى فى أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc: "أنا ومامتى مرينا بظروف اقتصادية سيئة بعد انفصالها عن أبى، كان لازم أشتغل وأدرس فى نفس الوقت، كنت بقول يا رب ادينى القوة عشان أكمل".

وعن هجرتها من بلدها لتونس للاستقرار فى مصر أوضحت هند صبرى: "عمرى ما شعرت بغربة فى مصر، أول ما وصلت القاهرة حسيت إنى عارفة البلد كويس، وساعات أقول أنا عليا عفريت مصرى عشان كدة أجيد اللهجة المصرية".

وتابعت: "أمى لم ترفض استقرارى فى مصر وجاءت معى وعاشت هنا، وكان لدى (عم) مستقر فى مصر ما سهل على مهمة إقناع أبى وامى بالاستقرار فى مصر".