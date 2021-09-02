شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يذكر جمهوره بموهبة انزوت خلف الكوميديا منذ 25 عامًا فى "200 جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفنان هانى رمزى واحد من أبرز نجوم الكوميديا ممن اشتهروا بتقديم أفلام عديدة نجحت في اكسابه قاعدة جماهيرية ارتبطت بافيهاته وتقديمه معادلة صعبة من خلال أعماله التي لم تخلو من رسالة فى أغلبها، إلا أنه وخلال عام 2021 استعاد نشاطه الفني بصورة كبيرة ما بين العودة إلى المسرح بعد غياب بالإضافة إلى السينما التي طالما تألق فيها بثوب الكوميديا.

فبعدما قدم هانى رمزى مسرحية "أبو العربى" عاد للسينما من خلال فيلم "200 جنيه" الذى ابتعد فيه عن قالب الكوميديا تماماً من خلال شخصيته على مدار أحداث العمل التى خلت من أى افيه، ليذكر جمهوره بما يخفيه خلف جدار الكوميديا من موهبة كبيرة تؤهله للعب كافة الأدوار ويقدم التراجيديا طوال الأحداث، مثلما حصل قبل سنوات حينما قدم مع الراحل احمد زكى واحد من أكثر أدواره التي انزوت أمام الكوميديا ولم تنل نصيبها الأكبر مما تستحقه حينما جسد شخصية مقربة من الرئيس جمال عبد الناصر في إدارة شئونه.



هانى رمزى بفيلم 200 جنيه

وهى الشخصية التي بدت مقربة من الزعيم الراحل طوال الأحداث وكشفت عن موهبة كبيرة قادمة بعيدة عن الكوميديا التي طغت فيما بعد، وكان لها النصيب الأكبر مما قدمه هانى رمزى طوال سنوات منذ الفيلم الذى تم طرحه عام 1996 أي قبل ربع قرن من الآن، ليؤكد على ما يمتلكه من جرأة فى تقديم أدوار مختلفة خلال الفترة المقبلة.



هانى رمزى والراحل احمد زكى

ورغم اختلاف ما قدمه بشخصيته خلال فيلم 200 جنيه عما قدمه فى السابق بفيلم ناصر 56 إلا أن الاثنين يتفقا فى ابتعادهما عن منطقة الكوميديا تماماً.