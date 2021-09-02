شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: قاطعت أبى بعدما انفصل عن أمى.. وكنت هضايق لو أنجب من زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة هند صبري ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، وتحدثت هند صبرى عن أصعب المواقف التي مرت بها فى حياتها، وقالت: "كانت أصعب مرحلة فى حياتى لحظة انفصال أبى وأمى قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوعين، وأى حد مكانى كان زمانه انهار ومرحش الامتحان، أصريت أروح الامتحان وجبت امتياز وانهارت بعدها".

وأضافت هند صبرى: "يوم الانفصال كنت فى المدرسة ورجعت البيت ماما قالت لى: "باباكى مش راجع تانى. بعدها قاطعت أبى ولم أرد على اتصالاته رغم محاولاته الحديث معى".

وأوضحت هند صبرى أنها بدأت تعذر أبيها وأمها بعدما تفهمت، وقالت: "بدأت أعاتب أبويا وصممت أقول كل حاجة جوايا ساعتها، وقلت له منذ 4 سنوات تقريبا: المشكلة مش فى الانفصال، المشكلة إزاى حصل الانفصال، لأنه فى النهاية الانفصال حلال، لكن شعرت وقتها بأن عالمى قد انهار".

وعن أول لقاء بينها وبين أبيها بعد سنوات، قصت هند صبرى: "اتقابلنا فى المطار وأول حاجة قلتها له وحشتنى". وحول علاقتها بزوجة أبيها أوضحت هند صبرى: "أنا وزوجة أبى لسنا أصحاب، وكنت هضايق لو أنجبت منه".